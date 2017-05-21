 Konyaspor 5 maç sonra kazandı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Konyaspor 5 maç sonra kazandı

    Konyaspor 5 maç sonra kazandı

    Spor Toto Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Karabükspor'u 3-0'la geçti.

    Konyaspor'un Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Karabükspor'u ağırladığı ve Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Riad Bajic, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+2. dakikada Ioan Hora kaydetti.

    Konyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

    Bu sonucun ardından 43 puana ulaşan Atiker Konyaspor ligde 8. sıraya yükselirken 12. sıradaki Karabükspor 39 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek; Karabükspor ise 28 Mayıs Pazar günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:59
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