Konyaspor 5 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Karabükspor'u 3-0'la geçti.
Konyaspor'un Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Karabükspor'u ağırladığı ve Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Riad Bajic, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+2. dakikada Ioan Hora kaydetti.
Konyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından 43 puana ulaşan Atiker Konyaspor ligde 8. sıraya yükselirken 12. sıradaki Karabükspor 39 puanda kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek; Karabükspor ise 28 Mayıs Pazar günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:59
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O kupa burada kalacak
Toplam 11
Yorum
FB TRT 1 VERİYOR
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 11
Yorum
bahattin atay Sayın ERMAN Toroğlu na bir sorum olacak , son 10 yıl da Başak şehir kulübüne belediye bütçesinden ne kadar para verildi
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 3
Yorum
rumuz isminiz senin başına ne geldiyse artık, herkese aynı şey oldu sanıyorsun
Konyaspor 5 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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