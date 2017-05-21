 F.Bahçe ile G.Birliği 88. randevuda – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe ile G.Birliği 88. randevuda

    F.Bahçe ile G.Birliği 88. randevuda

    Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.

    Lig tarihinde bugüne dek 87 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 43, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

    Fenerbahçe'nin attığı 151 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

    - Fenerbahçe son 32 maçta sadece 3 kez yenildi

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

    Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 32 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

    Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 23'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

    - Ankara'daki maçlar

    Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 13, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

    Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 49 golle yanıt verdi.

    Geçen sezon başkentte yapılan maçta Fenerbahçe 1-0 galip geldi.

    - En farklı galibiyetler

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

    Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

    İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe ile G.Birliği 88. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.