F.Bahçe ile G.Birliği 88. randevuda
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin attığı 151 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
- Fenerbahçe son 32 maçta sadece 3 kez yenildi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 32 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 23'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.
- Ankara'daki maçlar
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 13, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.
Ankara'da Gençlerbirliği'nin 52 golüne, Fenerbahçe 49 golle yanıt verdi.
Geçen sezon başkentte yapılan maçta Fenerbahçe 1-0 galip geldi.
- En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:34
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FIFA el koymalı
Toplam 4
Yorum
fb bu ts yönetimi fb maçından önce uefaya gidiyor ama hep yeniliyor fb ye haftayada fb yenecek ts yi kadıköyde puan yok ts ye fb3 ts 1
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FIFA el koymalı
Toplam 4
Yorum
fenerbahçe bu ts hep fb maçı öncesi yok uefaya gittik casa gittik diyorlar fb nin moralini bozmak için ama hep yenilen ts oldu yine fb yenecek fb3 ts1
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“Bende Eto’o var da ben mi oynatmadım”
Toplam 3
Yorum
adnan adnan örnek verdigin demeçlerde zaten ne kadar amatör bir antrenör oldugun belli oluyor ..
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