Gaziantepspor veda etti!
Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında Ç.Rizespor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Kaybedenin ligden düşmesinin kesinleşeceği maçta Ç.Rizespor, Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Gaziantepspor 27 sezon sonra Süper Lig'e veda etti.
Çaykur Rizespor'un gollerini 26. dakikada Edomwonyi ve 81. dakikada Kweuke attı. Bu sonuçla Ç.Rizespor puanını 30'a yükselterek 35 puanlı Bursaspor'un Antalya deplasmanındaki maçının skorunu beklemeye başladı. Gaziantepspor ise 26 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.
Böylece küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'dan sonra lige veda eden Gaziantepspor, bu sezon Süper Lig'e veda eden 2. takım olmuş oldu.
Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Dhurgham Ismail ile sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Özgür Çek ve Mohamed Ali Yaakoubi takımdaki yerlerini alamadı.
Gaziantepspor'da ise sarı kart cezalısı Wallace Reis, sakatlıkları bulunan Elyasa Süme, Marcinho, Barış Yardımcı ile kadroya dahil edilmeyen Gökhan Değirmenci, Anton Putsila ve Bart Van Hintum bu karşılaşmada forma giyemedi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı da Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:42
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 5
Yorum
Eaglewatch81 Atiba sezon sonu gidecek herhalde yerini yapıyor
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Sakaryaspor şov yaptı
Toplam 3
Yorum
erkan kul Bir sakaryalı olarak sakarya sporu tekrar super lig de görmek istiyoruz insallah tekrardan super lige cıkar :))
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‘Hepsi bahane’
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Bu adam kesinlikle araştırılmadan alınmış gibi.Bir futbolcu ünlü mü,tanıdığın bir menacer mi getirdi,hemen al.Sakın karakterine bakma ....
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