Gaziantepspor veda etti!

Çaykur Rizespor'un gollerini 26. dakikada Edomwonyi ve 81. dakikada Kweuke attı. Bu sonuçla Ç.Rizespor puanını 30'a yükselterek 35 puanlı Bursaspor'un Antalya deplasmanındaki maçının skorunu beklemeye başladı. Gaziantepspor ise 26 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.

Böylece küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'dan sonra lige veda eden Gaziantepspor, bu sezon Süper Lig'e veda eden 2. takım olmuş oldu.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Dhurgham Ismail ile sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Özgür Çek ve Mohamed Ali Yaakoubi takımdaki yerlerini alamadı.

Gaziantepspor'da ise sarı kart cezalısı Wallace Reis, sakatlıkları bulunan Elyasa Süme, Marcinho, Barış Yardımcı ile kadroya dahil edilmeyen Gökhan Değirmenci, Anton Putsila ve Bart Van Hintum bu karşılaşmada forma giyemedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı da Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.