Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 32. haftada oynanacak kritik karşılaşmayı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:04
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''Lens seneye yok!''
Toplam 17
Yorum
anlat rüzgar anlat volkan demirelin su şişesine nişan alışını bi deyiver rıdvan..
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 14
Yorum
İTALYA DA ONA 500 BİN EURO VERMİŞLERDİR 3 MİLYON EURODA SÖĞÜT EKİBİNİN CEBİNE VE İTALYA DA OTEL İÇİN BİR YERE GİTMİŞTİR
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Şehir efsanesi!
Toplam 18
Yorum
olmadı volkan demirel topu yuvarlasaydı..bu iş bitmişti..ayıp yahu..yakışmadı.
Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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