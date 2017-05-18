Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 32. haftada oynanacak kritik karşılaşmayı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

20 Mayıs Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa

19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar

21 Mayıs Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç