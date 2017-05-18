 Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un

    Trabzonspor - Başakşehir maçı Fırat Aydınus'un

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 32. haftada oynanacak kritik karşılaşmayı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

    20 Mayıs Cumartesi:

    13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa

    19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

    19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar

    21 Mayıs Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

    19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

    22 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

    20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:04
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