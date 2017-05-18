 Süper Lig'de 32. hafta perdesi açılıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 32. hafta perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 32. hafta perdesi açılıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, yarın yapılacak Galatasaray-Osmanlıspor müsabakasıyla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)

    20 Mayıs Cumartesi:

    13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

    16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

    19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)

    21 Mayıs Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)

    22 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

    20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:32
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