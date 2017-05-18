Süper Lig'de 32. hafta perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, yarın yapılacak Galatasaray-Osmanlıspor müsabakasıyla başlayacak.
Yarın:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
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Tribünler yine boş kaldı
Toplam 4
Yorum
sabri fener mahalle takimi ile ciksa tribünler dolar.azizin gitmesini bekliyoruz
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"Beşiktaş ile oynasak onu bile eleriz"
Toplam 12
Yorum
can ugraşacak başka takım bulamadınız 114 yıllık takımamı bulaşacaksınız işine bakkk
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Tarih bir kere yazıldı
Toplam 3
Yorum
bjkli bayramınız kutlu olsun cimbomlular resmi izin verseydiniz komple takıma :)
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