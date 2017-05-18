"Şehir, Süper Lig'i özlemişti"

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Malatya ekibinin başkanı Gevrek, yaptığı açıklamada, yönetim olarak 3 yıldır görevde olduklarını ve henüz ilk yıllarında TFF 1. Lig'e yükseldiklerini hatırlattı.

Başarılarının arkasında ciddi sıkıntıların da yaşandığını anlatan Gevrek, "İnanmak çok önemli. Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular olsun sonuna kadar inandık ve ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'i garantiledik. Bu anlamda futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük emek harcadık, herkes katkı sağladı. Şampiyonluklar, zaferler birlik ve beraberlik içerisinde gelir. Bu anlamda o birliği, beraberliği sağladık." diye konuştu.

- "Şehrin Süper Lig özlemi vardı"

Gevrek, Malatyaspor'un 11 yıl önce Süper Lig'den amatöre kadar düştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geçmişine çok büyük başarılara imza atmış bu şehrin Süper Lig özlemi vardı. O özlem de mutlu sonla bitti. Onurlu ve gururluyum. Futbolun şu güzelliği var; hangi düşünceden, görüşten, partiye mensup olursan ol hepsi futbol etrafında kenetleniyor. Beraber üzüldük, beraber sevindik. 'Taraftarımız en büyük gücümüz' dedim, gerçekten takıma ciddi destek verdiler. Stadımızın bakıma alınması nedeniyle 4 iç saha maçını İstanbul'da oynadık ve bu müsabakalarda taraftarımızın desteğiyle 4'te 4 yaptık. Bütün camia inandı ve çok şükür Süper Lig'e çıktık. Katkı sağlayan başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iş adamlarına teşekkür ediyorum. Futbolda birlik ve beraberliği sağladık ve 3 yıl içerisinde ciddi heyecan yaşadık, sonrasında Süper Lig'e yükseldik."

Bu noktalara gelebilmek için büyük mücadeleler verdiklerini belirten Gevrek, "Göreve geldiğimde 'İnşallah 3 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkarız' diye söz vermiştim. Allah bizi mahcup etmedi, şükürler olsun. Başarıda yönetim kurulundaki arkadaşlarımın gerçekten büyük emekleri var. Kimi çocuğunu kimi işini bıraktı hiçbir karşılık beklemeden bu takıma maddi ve manevi olarak katkı sağladı. Bu anlamda yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

- "Hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık"

Gevrek, zor zamanlar geçirdiklerini ancak yanlarında olan taraftarların, iş adamlarının, dostlarının kendilerine inandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize inandık, kenetlendik, teknik heyet ve futbolcular olarak gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Özellikle Bandırmaspor maçı var ki sanki her şey bitti şampiyon olamayacakmışız gibi bir algı operasyonu başlatıldı, haksız eleştiriler oldu. Biz inanıyorduk ve hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık ve Süper Lig'e yükseldik. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı oluruz. Bu şehir, taraftar, camia hak ediyor. Malatya'yı en güzel şekilde Süper Lig'de temsil edeceğiz. Takıma katkı sağlayan, inanan ve bize güvenenlere teşekkür ediyoruz."

- "O mutlu sonu beklemeye değerdi"

Boluspor maçının bitiş düdüğünün ardından bir süre Eskişehirspor maçının sonucunu beklediklerini dile getiren Gevrek, "Son maçlarımız kolay değildi. Şampiyonluk maçına çıkmışız, futbolcuların heyecanlanması doğal. İlk yarı kötüydük ama ben inanıyordum. Sonuçta da Süper Lig'e çıktık. Boluspor maçının son dakikaları çok heyecanlıydı ama ama o mutlu sonu beklemeye değerdi. Allah'ın izniyle Süper Lig'de çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- İnönü Stadı'na Süper Lig ile veda

Gevrek, Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli İnönü Stadı'na Süper Lig'e yükselerek veda ettiklerini söyledi.

Bunun çok anlamlı olduğunu belirten Gevrek, "Süper Lig'e çıkarak İnönü Stadı'na veda ettik. İnönü Stadı için çok anlamlıydı. İnşallah yeni stadımıza geçeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.