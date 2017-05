PFDK ceza yağdırdı!

Kurul, Bursaspor'a 225 bin TL ve tribün kapatma, Beşiktaş'a 207.500 bin TL ve tribün kapatma, Medipol Başakşehir'e 45 bin TL ve tribün kapatma, Fenerbahçe'ye tribün kapatma, Galatasaray'a 45 bin TL ve tribün kapatma cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- BURSASPOR Kulübünün, 15.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122,123,124,125,126,127,128, KUZEY KALE ARKASI 108,109,110, DOĞU ÜST 214,215,216,217 DOĞU ALT 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 105M, 106M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 13.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, akredite olmayan kişilerin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KALE ARKASI AÇIK OKUL E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 12.05.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KAPALI G TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu KAĞAN SÖYLEMEZGİLLER'in, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemine yönelik ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI KUZEY TRİBÜN ALT A,B,C,D,E,F ve KAPALI KUZEY TRİBÜN ÜST A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 28.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- BANDIRMASPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan YENİ KAPALI A,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, forma altına slogan içeren iç çamaşırı giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabaka öncesi flaş röportaja teknik sorumlunun katılımı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.05.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- SAMSUNSPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ÜMRANİYESPOR Kulübü yöneticisi EVRAHİ KELEŞ'in, 14.05.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ALTINORDU A.Ş. antrenörü ARİF UFUK KAHRAMAN'ın, 14.05.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 12.05.2017 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ALTAY Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- KOCAELİSPOR Kulübünün, 14.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 14.05.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu VEYİS KANBER'in, 13.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ U21 Ligi Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.