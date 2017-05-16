Ucuz kurtuldu
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Quaresma, Bursa’da 2 kez kırmızı kartla burun buruna geldi.
Portekizli, 18'de Jorguera'nın sırtına tabanıyla bastı. Bülent Yıldırım 'es' geçti. 44'te ise Şamil'in bileğine basıp sarı kart görünce kararı alkışladı. Hakem hocaları, "Kesin kırmızı görmeliydi" dediler.Zorlu maçta Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu geri almaya çalışan siyah-beyazlılar, maça etkili başlayamadı.
BRUNO ALVES AYNI HAREKETTEN ATILMIŞTI!
Bu pozisyonun bir benzerini 2014 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bruno Alves, Dzemaili'ye yapmıştı. Bu hareket sonrası Alves kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fenerbahçe, Alves'in sert hareketiyle takımını 10 kişi bırakması sonrası yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
"SIRTINDAKİ SİNEĞİ ALMAYA ÇALIŞTI"
Quaresma'nın hareketi sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
-Futbola "Quaresma'ya kesinlikle kırmızı kart gösterilemez" diye bir kural mı eklediler de biz mi duymadık acaba. Bu sezon kaçıncı bu @asipislik
-Melo giderken dokunulmazlığını Quaresma ya bıraktı herhalde @ilhan_guven55
-Quaresma 100. maç tribine çoktan girmiş,şampiyonluk maçları olduğunun farkında değil @piizizmitliyiz
- Bu takıma ihanet ediyosun @kaysersoza1903
- Bursasporlu futbolcunun sırtındaki sineği görüp öldürmeye çalışan adam gibi adam @rovasataoglu
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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