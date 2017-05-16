Ucuz kurtuldu

Portekizli, 18'de Jorguera'nın sırtına tabanıyla bastı. Bülent Yıldırım 'es' geçti. 44'te ise Şamil'in bileğine basıp sarı kart görünce kararı alkışladı. Hakem hocaları, "Kesin kırmızı görmeliydi" dediler.Zorlu maçta Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu geri almaya çalışan siyah-beyazlılar, maça etkili başlayamadı.



BRUNO ALVES AYNI HAREKETTEN ATILMIŞTI!

Bu pozisyonun bir benzerini 2014 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bruno Alves, Dzemaili'ye yapmıştı. Bu hareket sonrası Alves kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fenerbahçe, Alves'in sert hareketiyle takımını 10 kişi bırakması sonrası yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.





"SIRTINDAKİ SİNEĞİ ALMAYA ÇALIŞTI"

Quaresma'nın hareketi sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

-Futbola "Quaresma'ya kesinlikle kırmızı kart gösterilemez" diye bir kural mı eklediler de biz mi duymadık acaba. Bu sezon kaçıncı bu @asipislik

-Melo giderken dokunulmazlığını Quaresma ya bıraktı herhalde @ilhan_guven55

-Quaresma 100. maç tribine çoktan girmiş,şampiyonluk maçları olduğunun farkında değil @piizizmitliyiz

- Bu takıma ihanet ediyosun @kaysersoza1903

- Bursasporlu futbolcunun sırtındaki sineği görüp öldürmeye çalışan adam gibi adam @rovasataoglu