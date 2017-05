"Minimum iki kere atılması gerekiyor"

Dilmen, Quaresma'nın yaptığı sert hareketlere tepki gösterdi.



"Bursaspor 16 gol yedi son 3 maçta. Bugün Gençerlbirliği ile oynasalar bir Yıllardır kötü bir rekabet var aralarında ve bu maç onlar için bir şans. Tekme-tokat geçeceğini biliyordum. Yakın ve sindirmeye yönelik oynuyorlar ve Beşiktaş ilk yarının son 15 dakikasında kırabildiler."

"QUARESMA ATILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Batallanın oynamaması Beşiktaş için hakem için maçı yönetmek mi, idare etmek mi? Bence idare ediyor. Fakat Bursaspor kazanmak için tek şansı Quaresma'nın atılması. Atılmak için her şeyi yapıyor hakem de atmamak için her şeyi yapıyor. İki kere minimum atılması gerekiyor. Beşiktaş uzun sürenin ardından lig ikincisi olarak sahaya çıkmadı bu da oyuncuların üstünde baskı oluşturmuş gibi duruyor."

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANMAK İÇİN ADRİANO'YA İHTİYACI VAR"

"Şenol hoca - Quaresma ilişkisinde ne olacak bilmiyorum ama artık Beşiktaş taraftarı da bu işten rahatsız gibi duruyor. Beşiktaş'ın kazanmak için Adriano'ya ihtiyacı var. Şenol hocanın sol tarafa yüklenmesi gerekiyor. Oğuzhan'ı biraz sola kaydırması gerekiyor."

"DEMBA BA'NIN HEMEN OYUNA GİRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Atiba yoktu zaten... Beşiktaş'ın kazanmak için alan daraltmaya ihtiyacı var. Beşiktaş öne geçerse saha dışı faktörler devreye girebilir. Allah göstermesin yani... Demba Ba inşallah iyi durumdadır ama ben hemen oyuna gireceğini düşünmüyorum."