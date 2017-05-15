Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 68 yapan siyah-beyazlı takım, cumartesi günü maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri aldı.

Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapatırken, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 3. sıradaki sarı-lacivertli ekiple puan farkını 2'ye indirdi.

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 32. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1

Adanaspor-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: 0-4

Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2

Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2

Bursaspor-Beşiktaş: 0-2

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. BEŞİKTAŞ 31 20 8 3 61 29 32 68 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 60 27 33 66 3. FENERBAHÇE 31 16 9 6 54 29 25 57 4. GALATASARAY 31 17 4 10 58 37 21 55 5. TRABZONSPOR 31 14 7 10 37 31 6 49 6. ANTALYASPOR 31 14 7 10 38 38 0 49 7. KASIMPAŞA 31 12 7 12 45 42 3 43 8. AKHİSAR BELEDİYESPOR 31 12 6 13 38 39 -1 42 9. GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 10 11 29 31 -2 40 10. ATİKER KONYASPOR 31 10 10 11 36 40 -4 40 11. AYTEMİZ ALANYASPOR 31 12 4 15 52 58 -6 40 12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 31 11 6 14 33 41 -8 39 13. OSMANLISPOR 31 9 11 11 36 37 -1 38 14. KAYSERİSPOR 31 10 6 15 44 54 -10 36 15. BURSASPOR 31 10 5 16 30 53 -23 35 16. ÇAYKUR RİZESPOR 31 7 6 18 39 52 -13 27 17. GAZİANTEPSPOR 31 7 5 19 29 55 -26 26 18. ADANASPOR 31 6 6 19 30 56 -26 24



- 32. hafta programı

19 Mayıs Cuma:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)

20 Mayıs Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)

21 Mayıs Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)