 Spor Toto Süper Lig'de görünüm – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

    Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

    Bu galibiyetle puanını 68 yapan siyah-beyazlı takım, cumartesi günü maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri aldı.

    Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapatırken, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 3. sıradaki sarı-lacivertli ekiple puan farkını 2'ye indirdi.

    Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.

    Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 32. haftanın programı şöyle:

    - Sonuçlar

    Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1

    Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2

    Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1

    Adanaspor-Trabzonspor: 1-1

    Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

    Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: 0-4

    Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2

    Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2

    Bursaspor-Beşiktaş: 0-2

    - Puan durumu

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. BEŞİKTAŞ 31 20 8 3 61 29 32 68
    2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 60 27 33 66
    3. FENERBAHÇE 31 16 9 6 54 29 25 57
    4. GALATASARAY 31 17 4 10 58 37 21 55
    5. TRABZONSPOR 31 14 7 10 37 31 6 49
    6. ANTALYASPOR 31 14 7 10 38 38 0 49
    7. KASIMPAŞA 31 12 7 12 45 42 3 43
    8. AKHİSAR BELEDİYESPOR 31 12 6 13 38 39 -1 42
    9. GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 10 11 29 31 -2 40
    10. ATİKER KONYASPOR 31 10 10 11 36 40 -4 40
    11. AYTEMİZ ALANYASPOR 31 12 4 15 52 58 -6 40
    12. KARDEMİR KARABÜKSPOR 31 11 6 14 33 41 -8 39
    13. OSMANLISPOR 31 9 11 11 36 37 -1 38
    14. KAYSERİSPOR 31 10 6 15 44 54 -10 36
    15. BURSASPOR 31 10 5 16 30 53 -23 35
    16. ÇAYKUR RİZESPOR 31 7 6 18 39 52 -13 27
    17. GAZİANTEPSPOR 31 7 5 19 29 55 -26 26
    18. ADANASPOR 31 6 6 19 30 56 -26 24


    - 32. hafta programı

    19 Mayıs Cuma:

    20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)

    20 Mayıs Cumartesi:

    13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

    16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

    19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)

    21 Mayıs Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)

    22 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

    20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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