Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 68 yapan siyah-beyazlı takım, cumartesi günü maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri aldı.
Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapatırken, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 3. sıradaki sarı-lacivertli ekiple puan farkını 2'ye indirdi.
Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 32. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 4-2
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1
Adanaspor-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: 0-4
Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2
Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2
Bursaspor-Beşiktaş: 0-2
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BEŞİKTAŞ
|31
|20
|8
|3
|61
|29
|32
|68
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|31
|19
|9
|3
|60
|27
|33
|66
|3.
|FENERBAHÇE
|31
|16
|9
|6
|54
|29
|25
|57
|4.
|GALATASARAY
|31
|17
|4
|10
|58
|37
|21
|55
|5.
|TRABZONSPOR
|31
|14
|7
|10
|37
|31
|6
|49
|6.
|ANTALYASPOR
|31
|14
|7
|10
|38
|38
|0
|49
|7.
|KASIMPAŞA
|31
|12
|7
|12
|45
|42
|3
|43
|8.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|31
|12
|6
|13
|38
|39
|-1
|42
|9.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|10
|10
|11
|29
|31
|-2
|40
|10.
|ATİKER KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|36
|40
|-4
|40
|11.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|31
|12
|4
|15
|52
|58
|-6
|40
|12.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|31
|11
|6
|14
|33
|41
|-8
|39
|13.
|OSMANLISPOR
|31
|9
|11
|11
|36
|37
|-1
|38
|14.
|KAYSERİSPOR
|31
|10
|6
|15
|44
|54
|-10
|36
|15.
|BURSASPOR
|31
|10
|5
|16
|30
|53
|-23
|35
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|7
|6
|18
|39
|52
|-13
|27
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|31
|7
|5
|19
|29
|55
|-26
|26
|18.
|ADANASPOR
|31
|6
|6
|19
|30
|56
|-26
|24
- 32. hafta programı
19 Mayıs Cuma:
20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)
20 Mayıs Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Spor Toto Süper Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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