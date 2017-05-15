Quaresma'dan Jorquera'ya tekme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu.

Zorlu maçta Medipol Başakşehir'den liderlik koltuğunu geri almaya çalışan siyah-beyazlılar, maça etkili başlayamadı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Ricardo Quaresma'nın bir pozisyonda Bursaspor'dan Cristobal Jorquera'ya yaptığı müdahale sonrası yeşil-beyazlılar kırmızı kart itirazında bulundu.

Quaresma'nın topa vurduktan sonra tekme savurdu. Portekizli oyuncunun tekmesi Jorquera'nın sırtına geldi. Portekizli oyuncu yaptığı hareketin ardından Jorquera'dan özür dilerken, maçın hakemi Bülent Yıldırım bu pozisyonda kartına başvurmadı.

"SIRTINDAKİ SİNEĞİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Quaresma'nın hareketi sonrası sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

-Futbola "Quaresma'ya kesinlikle kırmızı kart gösterilemez" diye bir kural mı eklediler de biz mi duymadık acaba. Bu sezon kaçıncı bu @asipislik

-Melo giderken dokunulmazlığını Quaresma ya bıraktı herhalde @ilhan_guven55

-Quaresma 100. maç tribine çoktan girmiş,şampiyonluk maçları olduğunun farkında değil @piizizmitliyiz

- Bu takıma ihanet ediyosun @kaysersoza1903

- Bursasporlu futbolcunun sırtındaki sineği görüp öldürmeye çalışan adam gibi adam @rovasataoglu