"Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Dilmen, Quaresma'nın yaptığı sert hareketlere tepki gösterdi.
"Bursaspor 16 gol yedi son 3 maçta. Bugün Gençerlbirliği ile oynasalar bir Yıllardır kötü bir rekabet var aralarında ve bu maç onlar için bir şans. Tekme-tokat geçeceğini biliyordum. Yakın ve sindirmeye yönelik oynuyorlar ve Beşiktaş ilk yarının son 15 dakikasında kırabildiler."
"QUARESMA ATILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"
Batallanın oynamaması Beşiktaş için hakem için maçı yönetmek mi, idare etmek mi? Bence idare ediyor. Fakat Bursaspor kazanmak için tek şansı Quaresma'nın atılması. Atılmak için her şeyi yapıyor hakem de atmamak için her şeyi yapıyor. İki kere minimum atılması gerekiyor. Beşiktaş uzun sürenin ardından lig ikincisi olarak sahaya çıkmadı bu da oyuncuların üstünde baskı oluşturmuş gibi duruyor."
"BEŞİKTAŞ'IN KAZANMAK İÇİN ADRİANO'YA İHTİYACI VAR"
"Şenol hoca - Quaresma ilişkisinde ne olacak bilmiyorum ama artık Beşiktaş taraftarı da bu işten rahatsız gibi duruyor. Beşiktaş'ın kazanmak için Adriano'ya ihtiyacı var. Şenol hocanın sol tarafa yüklenmesi gerekiyor. Oğuzhan'ı biraz sola kaydırması gerekiyor."
"DEMBA BA'NIN HEMEN OYUNA GİRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
"Atiba yoktu zaten... Beşiktaş'ın kazanmak için alan daraltmaya ihtiyacı var. Beşiktaş öne geçerse saha dışı faktörler devreye girebilir. Allah göstermesin yani... Demba Ba inşallah iyi durumdadır ama ben hemen oyuna gireceğini düşünmüyorum."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:19
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
"Minimum iki kere atılması gerekiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.