Bursaspor-Beşiktaş maçı 3 dakika durdu
Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Bursaspor-Beşiktaş maçı yaklaşık 2.5-3 dakika kadar durdu.
Beşiktaş 36. dakikada korner kullanırken sahaya yabancı madde atılınca hakem Bülent Yıldırım önce anons yaptırdı. İlk etapta meşale atılırken anonstan sonra korneri kullanmaya giden Quaresma'ya doğru bu kez su şişesi atılınca korner yine kullanılamadı. Bülent Yıldırım bu kez yardımcılarını yanına çağırdı. Yaklaşık 3 dakika duran maça yeniden devam edildi
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:06
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 7
Yorum
BARAN DESENE FB SENEYEDE HÜSRAN HEPSİ GİTSİN LENS SİMON KALSIN GERISI DEFOLSUN
- Ibra'nın keyfi yerinde
Toplam 2
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Sinan Şahin Reis . . . İbrahimoviç'in Sahalara Dönmesi Sana ne Kazandıracak ? Merak Ediyorum :)
- Onur Kıvrak'ın performansı düşüşte
Toplam 6
Yorum
devrim adana da yediği golü kasdediyorsanız yanılıyorsunuz,o topu kimse çıkaramazdı,renan a o kafayı kim vurdurdu emmanuel mas
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