Bursaspor-Beşiktaş maçı 3 dakika durdu

Beşiktaş 36. dakikada korner kullanırken sahaya yabancı madde atılınca hakem Bülent Yıldırım önce anons yaptırdı. İlk etapta meşale atılırken anonstan sonra korneri kullanmaya giden Quaresma'ya doğru bu kez su şişesi atılınca korner yine kullanılamadı. Bülent Yıldırım bu kez yardımcılarını yanına çağırdı. Yaklaşık 3 dakika duran maça yeniden devam edildi