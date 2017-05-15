Bursaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir devam eden liderliğini maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş Bursaspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadele saat 20.00'de başladı.
Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, zorlu karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışıyor.
Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda başladı. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor.
Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla son dakika kararıyla maç kadrosundan çıkarıldı.
TOSİC'İN CEZASI BİTTİ
Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, bu akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.
Medipol Başakşehir karşısında ligde 4. kez sarı kart gören Tosic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti.
Tosic, Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alıyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıkıyor.
Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar.
STAT: Bursa Büyükşehir Bld.
HAKEM: Bülent YILDIRIM
SAAT: 20.00
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:59
- Fenerbahçe, UEFA başkanı Ceferin'le görüştü
Toplam 1
Yorum
güneş doğuyor gelsin paralar.gerçekler ortaya çıkacak. gerçek büyük fener olacak
- Bursaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Toplam 2
Yorum
ho bursa sen işini bilirsin
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 17
Yorum
Hazar Ceyhun Beşiktaş yolgeçen hanı mı? Hani Beşiktaş'ta mutsuzdu?
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