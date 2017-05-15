 Bursa Valisi İzzettin Küçük, tribün liderleriyle buluştu – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bursa Valisi , tribün liderleriyle buluştu

    Bursa Valisi İzzettin Küçük, tribün liderleriyle buluştu

    Bursa Valisi , sabah saatlerinde Heykel Tarihi Valilik binasında ağıladığı Bursaspor tribün liderlerinin ardından,Beşiktaş takımının tribün liderleriyle de görüştü.

    Çiçeklerle geldikleri Valilik ziyaretinde fair-play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri hak edenin kazanacağı seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diledi.

    Bursa Valisi de, futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğunu belirterek, "Ancak bizim tek bir gayemiz olmalı o da dostluk. Sadece bu akşam oynayacağımız müsabaka için değil, artık daima keyif aldığımız, ebedi dostlukların yaşandığı mücadeleleri görmek istiyoruz. Bugün eminim ki değerli Bursalı hemşerilerim sizleri şehrimize yakışır bir şekilde misafir edecek ve bu gereksiz gerginlikler son bulacak. Ben şimdiden zevkle izleyebileceğimiz, dostluğun hâkim olduğu bir müsabaka diliyorum" dedi.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:35
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