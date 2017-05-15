Bursa Valisi İzzettin Küçük, tribün liderleriyle buluştu
Bursa Valisi İzzettin Küçük, sabah saatlerinde Heykel Tarihi Valilik binasında ağıladığı Bursaspor tribün liderlerinin ardından,Beşiktaş takımının tribün liderleriyle de görüştü.
Çiçeklerle geldikleri Valilik ziyaretinde fair-play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri hak edenin kazanacağı seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diledi.
Bursa Valisi İzzettin Küçük de, futbolun 3 ihtimalli bir oyun olduğunu belirterek, "Ancak bizim tek bir gayemiz olmalı o da dostluk. Sadece bu akşam oynayacağımız müsabaka için değil, artık daima keyif aldığımız, ebedi dostlukların yaşandığı mücadeleleri görmek istiyoruz. Bugün eminim ki değerli Bursalı hemşerilerim sizleri şehrimize yakışır bir şekilde misafir edecek ve bu gereksiz gerginlikler son bulacak. Ben şimdiden zevkle izleyebileceğimiz, dostluğun hâkim olduğu bir müsabaka diliyorum" dedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:35
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 3
Yorum
geronimo iyiki paramız yok bu sene kazıklanmayacak başkan ve kulübümüz
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 13
Yorum
GS Madem federasyon her iki takımı çalıştırmasını istemiyordu; Fatih Hoca GS nin başındayken neden gel her iki takımı çalıştır diyordu..
- Dolandırıldım
Toplam 21
Yorum
Bence Eger Sözlesme Varsa o para Onun Hakki bence Isterse oynasin isterse Oynamasin Eger Oynatmiyorlarsa Kendi Suclari bence Ne haram ?
Bursa Valisi İzzettin Küçük, tribün liderleriyle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.