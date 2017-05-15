Beşiktaş şampiyonluk aşkına!

Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a konuk oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta yeşil-beyazlıları Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Şenol Güneş'in ekibi puanını 68'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri aldı.

FABRİ'DEN İNANILMAZ KURTARIŞ!

Bursaspor'un maçın 61. dakikasında öne geçme fırsatında kaleci Fabri gole izin vermedi. Kubilay Kanatsızkış, Fabri ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta İspanol eldiven gole izin vermedi.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Bu pozisyonun devamında gelişen Beşiktaş kontra atağında Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasında yaptığı vuruşta bu kez kaleci Harun iyi bir kurtarışa imza attı.

CENK OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 63. dakikada gol için tüm riskleri göze aldı. Defanstan Atiba Hutchinson'u kenara alıp Cenk Tosun'u oyuna sürüp santrforu çiftleyen Güneş'in hamlesi etkisini çabuk gösterdi.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA ASİST

Siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Bursa'da 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın şık pasında gol vuruşunu yapan Cenk Tosun sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 6 maçlık sessizliğini bozan Cenk Tosun Süper Lig'deki gol sayısını da 18'e çıkarmış oldu.



SON SÖZÜ ABOUBAKAR SÖYLEDİ

Bursa'da son sözü 90+5. dakikada Aboubakar söyledi. Bursaspor savunmasının ileride yakalanmasını fırsata çeviren siyah-beyazlılarda Vincenk Aboubakar kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi. Bu skor maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.