 Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı

    Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı

    Başakşehir Kulübü, Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye çıkman Beşiktaş için paylaşım yaptı.

    Beşiktaş, ligin 31. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Başakşehir Kulübü'nden ise sosyal medya hesabından gönderim yapıldı.

    Başakşehir'in resmi twitter hesabından, "Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var" paylaşımı yapıldı.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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