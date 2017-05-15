Başakşehir'den Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş, ligin 31. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Başakşehir Kulübü'nden ise sosyal medya hesabından gönderim yapıldı.Başakşehir'in resmi twitter hesabından, "Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var" paylaşımı yapıldı.