Vagner Love'dan gol şov!

Mücadeleye damga vuran isim hat-trick yapan Vagner Love oldu. Süper Lig'de gol sayısını 21 yapan yıldız golcü takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Alanya'nın 4. golü ise Candeias'tan geldi.

Karabükspor'un gollerini penaltıdan Seleznyov ve Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 40 yaptı ve Karabükspor'u geçerek 11.sıraya yükseldi.

Karabükspor ise 39 puanla 12. sıraya geriledi.