Vagner Love'dan gol şov!
Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Karabükspor'u konuk etti. Yüksek tempo ve bol gollü geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Mücadeleye damga vuran isim hat-trick yapan Vagner Love oldu. Süper Lig'de gol sayısını 21 yapan yıldız golcü takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Alanya'nın 4. golü ise Candeias'tan geldi.
Karabükspor'un gollerini penaltıdan Seleznyov ve Yatabare kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 40 yaptı ve Karabükspor'u geçerek 11.sıraya yükseldi.
Karabükspor ise 39 puanla 12. sıraya geriledi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:56
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Toplam 1
Yorum
aslan Sen gol atacağına biz yenilseydik daha iyiydi defol gittttttttttttt.
- Vagner Love'dan gol şov!
Toplam 1
Yorum
selo Helal sana love wagner..emenike one pörsümüş ders alsın senden...
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Toplam 3
Yorum
aslan Hakemleride yeneceksin. Yada onlara ................
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