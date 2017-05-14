Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

YENİ MALATYASPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. 27. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Andre Santos, Azubuike'den sıyrıldıktan sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ferhat Kiraz'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dialiba kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da takip etti.



SİVASSPOR, ADANA'DA SEVİNDİ

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da statta izledi.

36. dakikada Sivasspor'da Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Boye'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1. 88. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Leroy George'un kullandığı köşe atışında, Tiago'nun ceza alanı içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve mücadeleye 1-1 eşitlik geldi.

Öte yandan, 59. dakikada bir taraftarın sahaya girdiği maçta bazı seyirciler de tribünde söktüğü koltukları sahaya attı. Olaylar nedeniyle hakem tarafından maç kısa süre durduruldu.