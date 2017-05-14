Akhisar deplasmanda 4 köşe
Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Akhisar Belediyespor deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede Barış Şimşek düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta konuk ekip Akhisar Belediyespor'un gollerini 27. dakikada Custodio, 49. dakikada Özer Hurmacı, 59. dakikada Olcan Adın ve 64. dakikada kendi kalesine Vaclav Prochazka kaydetti.
Mücadeleden Akhisar Belediyespor 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor 42 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken 12. sıradaki Osmanlıspor 38 puanda kaldı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:06
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
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