 Akhisar deplasmanda 4 köşe – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Akhisar deplasmanda 4 köşe

    Akhisar deplasmanda 4 köşe

    Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Akhisar Belediyespor deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede Barış Şimşek düdük çaldı.

    Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta konuk ekip Akhisar Belediyespor'un gollerini 27. dakikada Custodio, 49. dakikada Özer Hurmacı, 59. dakikada Olcan Adın ve 64. dakikada kendi kalesine Vaclav Prochazka kaydetti.

    Mücadeleden Akhisar Belediyespor 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor 42 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken 12. sıradaki Osmanlıspor 38 puanda kaldı.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:06
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