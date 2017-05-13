Kayserispor'dan dev adım
Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı. Aynı saatte başlayan diğer maçta 16. sırada bulunan 27 puanlı Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-2 kaybedince Kayserispor ligde kalma yolunda büyük avantaj elde etti.
KASIMPAŞA, ÇAYKUR RİZESPOR'U ATEŞE ATTI!
Süper Lig'de kalması pamuk ipliğine bağlı olan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra dağıldı. Ev sahibi ekip, Rizespor'u Guanca, Turgut, Titi ve Batuhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti. Hikmet Karaman'ın ekibi 27 puanla 16. sırada kaldı. Kalan 3 haftada Bursaspor'un 1 puan daha alması durumunda Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'e düşecek.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Kayserispor'dan dev adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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