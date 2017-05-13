G.Saray, Antep'e konuk oluyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.



Gaziantep'teki maçlar

Galatasaray ile Gaziantepspor, Süper Lig'de Gaziantep'te 30 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 15 kez yendi, ev sahibi takım 7 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 40, Gaziantepspor ise 26 gol attı.

Geçen sezon Gaziantep'teki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.



En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantepspor'u 1996-1997 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1992-1993 sezonunda da Gaziantep'te 5-0 gibi açık farklarla yendi.

Gaziantepspor ise Galatasaray'ı 2011-2012 sezonunda İstanbul'da 4-2, geçen sezon ise evinde 2-0 mağlup etti.



Gaziantepspor son 10 maçta 1 kez kazandı

Lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor, Galatasaray ile yaptığı son 10 maçın sadece birini kazanabildi.



İki takım arasındaki son 10 maçın 7'sini Galatasaray kazandı, 2'si berabere bitti, Gaziantepspor sadece geçen sezon evindeki müsabakada 3 puana ulaşabildi.

Galatasaray ile Gaziantepspor takımları arasında yapılan son 10 lig maçındaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Gaziantepspor-Galatasaray 1 - 2

2012-2013 Galatasaray-Gaziantepspor 1 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 1

2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 0

2014-2015 Gaziantepspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Gaziantepspor 1 - 0

2015-2016 Galatasaray-Gaziantepspor 2 - 1

Gaziantepspor-Galatasaray 2 - 0

2016-2017 Galatasaray-Gaziantepspor 3 - 1