Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi gören sarı-lacivertli ekip, 57 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise 13 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgiyle 46 puan elde etti ve 6. sırada yer buldu.

- Altı eksik

Fenerbahçe'de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.

- Karavaiev formaya yakın

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'in, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ukraynalı futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta yapılan Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.

- 7 resmi maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart'ta sahasında Atiker Konyaspor'a karşı alan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2'si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi.

Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı.

Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u (3-0) mağlup eden sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.