Süper Lig'de 31. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla açılacak.
Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
14 Mayıs Pazar:
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)
15 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:02
- Taraftar heyecanlandı
Toplam 2
Yorum
fırtına bu transferler yapılırsa kesin şampiyon oluruz.
- ‘17 Mayıs’ bayram ilan edildi
Toplam 2
Yorum
andaç karakaş Yuh kupayı alalı olmuş 17 sene bu sene mi bayram ilan ettiniz. :)
- Fener ezdi geçti
Toplam 6
Yorum
Dikkat Hayır Kardeş ÜLKER le değil ülker şu anda bizim sponsorumuz değil sadece stadlara isim sponsoru bilde konuşşşş
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