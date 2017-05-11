 Süper Lig'de 31. hafta heyecanı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

    Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla açılacak.

    Saat 20.00'de oynanacak karşılaşmalarda Kayserispor-Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    13 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

    14 Mayıs Pazar:

    16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

    19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)

    15 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:02
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