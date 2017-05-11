Kasımpaşa'nın konuğu Ç. Rizespor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor.
Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.
İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler bulunuyor.
Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita ile bir süredir sakatlığı bulunan Tunay Torun'un yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan Adem Büyük, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:37
- Çilingir ustası Popov
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu Popov sevdan nereden geliyor Ersun paramı yiyecen bundan. Bu adam Trabzona göre değil. Vasat bir topçu.
- Fener ezdi geçti
Toplam 5
Yorum
sandor AZİZ Başkan, ÜLKER'le Türk basketbol tarihinin en iyi kadrosunu kurdu.
- ''Farkı siz verin gideyim!''
Toplam 2
Yorum
fb fb ye hayrınız olmadı bır tek kendınızı dusunun.allah ıçın bu transferlerı kım yapıyorsa ıstıfa etsın,
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