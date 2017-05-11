Haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.
Yarın
20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor : Halis Özkhaya
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
13 Mayıs Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan
14 Mayıs Pazar
16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek
15 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:35
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 24
Yorum
1 haziran yaşanmış ne kadar 1 haziran varsa o kadar yazıklar olsun yönetim bu haber doğruysa
- Büyük haksızlık!
Toplam 11
Yorum
Lacivert Arkadaşlar boşuna kızmayın hakem Emenike'nin orada olduğunu bile görmedi eğer görseydi ne olur ne olmaz diye faulü verirdi siz rahat olun
- Taison şoku!
Toplam 2
Yorum
murat 56 top oynayan adam alın.bunun gibi topal.tufan,sauza gibi adam istemiyoruz.topla buluşmamak için 90 dk.saklanıp adam kovalıyorlar....
Haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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