 Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşmaları yönetecekler hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 31. haftasında müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın
    20.00 Kayserispor - Atiker Konyaspor : Halis Özkhaya
    20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

    13 Mayıs Cumartesi
    16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
    19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

    14 Mayıs Pazar
    16.00 Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
    19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

    15 Mayıs Pazartesi
    20.00 Bursaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:35
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