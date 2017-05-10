 Üçü de sırat köprüsünde – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Üçü de sırat köprüsünde

    Üçü de sırat köprüsünde

    Bu hafta Adana, G.Antep ve Ç.Rize veda edebilir. Kayserispor'un Konya'yı yenmesi durumunda, Adana kazansa dahi düşecek. G.Antep ve Çaykur Rize de kaybederse 31. haftada üç takım birden TFF 1. Lig'in yolunu tutacak.

    Bu hafta Süper Lig, ateş hattının kaderini belirleyecek final gibi maçlara sahne olacak. Ç.Rize Bursa'yı, Adanaspor da G.Birliği'ni yenmesine rağmen, Akhisar'dan 6 yiyen G.Antep'le birlikte TFF 1. Lig'in yolunu tutabilir. 23 puanla sonuncu turuncu-beyazlılar Trabzonspor'u, 26 puanlı G.Antep G.Saray'ı konuk edecek, 27 puanlı Ç.Rize de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Ateş hattının hemen üstündeki 33 puanlı Kayseri bu üç takımın kaderini tayin edecek.

    RİZE İKİLİ AVERAJDAN GİDEBİLİR
    Sarı-kırmızılılar Konya'yı yenmesi durumunda Adanaspor kazansa dahi Süper Lig'e veda edecek. Yine Kayseri'nin kazanması, G.Antep'in Aslan'a, Ç.Rize'nin de Kasımpaşa'ya kaybetmesi durumunda 3 takım birden Süper Lig'den düşecek. Kayseri kazanıp, Rize yenilirse bitime 3 maç kala puan farkı 9 olmasına rağmen rakibini iki maçta da deviren Mesut Bakkal'ın öğrencileri, ikili averajla Rize'yi TFF 1. Lig'e gönderecek.

    BURSASPOR DA POTADA
    Ligin bitimine 4 hafta kala aldığı kötü sonuçlarla ateş hattına yaklaşan Bursaspor da Kayserispor'la birlikte korkulu rüya görmeye başladı. Yeşil-beyazlılar, lider Beşiktaş'a mağlup olur, Ç.Rize de Kasımpaşa deplasmanında galibiyetle dönerse bitime 3 maç kala iki takım arasındaki puan farkı 5'e düşecek. Timsah'a 6-0'la tarihi bir fark atan yeşil-mavililerin, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlaması Bursaspor adına ayrı bir handikap oldu.



    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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