Üçü de sırat köprüsünde
Bu hafta Adana, G.Antep ve Ç.Rize veda edebilir. Kayserispor'un Konya'yı yenmesi durumunda, Adana kazansa dahi düşecek. G.Antep ve Çaykur Rize de kaybederse 31. haftada üç takım birden TFF 1. Lig'in yolunu tutacak.
RİZE İKİLİ AVERAJDAN GİDEBİLİR
Sarı-kırmızılılar Konya'yı yenmesi durumunda Adanaspor kazansa dahi Süper Lig'e veda edecek. Yine Kayseri'nin kazanması, G.Antep'in Aslan'a, Ç.Rize'nin de Kasımpaşa'ya kaybetmesi durumunda 3 takım birden Süper Lig'den düşecek. Kayseri kazanıp, Rize yenilirse bitime 3 maç kala puan farkı 9 olmasına rağmen rakibini iki maçta da deviren Mesut Bakkal'ın öğrencileri, ikili averajla Rize'yi TFF 1. Lig'e gönderecek.
BURSASPOR DA POTADA
Ligin bitimine 4 hafta kala aldığı kötü sonuçlarla ateş hattına yaklaşan Bursaspor da Kayserispor'la birlikte korkulu rüya görmeye başladı. Yeşil-beyazlılar, lider Beşiktaş'a mağlup olur, Ç.Rize de Kasımpaşa deplasmanında galibiyetle dönerse bitime 3 maç kala iki takım arasındaki puan farkı 5'e düşecek. Timsah'a 6-0'la tarihi bir fark atan yeşil-mavililerin, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlaması Bursaspor adına ayrı bir handikap oldu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Üçü de sırat köprüsünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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