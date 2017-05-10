Üçü de sırat köprüsünde

Bu hafta Süper Lig, ateş hattının kaderini belirleyecek final gibi maçlara sahne olacak.'yı,da'ni yenmesine rağmen,'dan 6 yiyen'le birlikte TFF 1. Lig'in yolunu tutabilir. 23 puanla sonuncu turuncu-beyazlılar'u, 26 puanlı'ı konuk edecek, 27 puanlıde Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Ateş hattının hemen üstündeki 33 puanlı Kayseri bu üç takımın kaderini tayin edecek.Sarı-kırmızılılar Konya'yı yenmesi durumunda Adanaspor kazansa dahi Süper Lig'e veda edecek. Yine'nin kazanması,'in Aslan'a,'nin de'ya kaybetmesi durumunda 3 takım birden Süper Lig'den düşecek. Kayseri kazanıp, Rize yenilirse bitime 3 maç kala puan farkı 9 olmasına rağmen rakibini iki maçta da deviren'ın öğrencileri, ikili averajla Rize'yi TFF 1. Lig'e gönderecek.Ligin bitimine 4 hafta kala aldığı kötü sonuçlarla ateş hattına yaklaşan Bursaspor da Kayserispor'la birlikte korkulu rüya görmeye başladı. Yeşil-beyazlılar, lider Beşiktaş'a mağlup olur, Ç.Rize de Kasımpaşa deplasmanında galibiyetle dönerse bitime 3 maç kala iki takım arasındaki puan farkı 5'e düşecek. Timsah'a 6-0'la tarihi bir fark atan yeşil-mavililerin, ikili averajda da rakibine üstünlük sağlaması Bursaspor adına ayrı bir handikap oldu.