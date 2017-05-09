Karabük’ten altın vuruş
Kırmızı-mavili takım, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor’u tek golle yendi. 39 puana yükselen Karabük ligde kalmayı garantiledi.
Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Kardemir Karabükspor, seyircisi önünde ağırladığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan 30. hafta mücadelesinde ilk yarıda iki takım da yakaladığı ataklardan gol çıkaramayınca devre 0-0 beraberlikle geçildi.
PUAN FARKI 12 OLDU
İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi Karabükspor'da 64. dakikada kazanılan penaltı atışını Yevhen Seleznyov gole çevirdi. Devre arasında Shakhtar'dan Karabük'e gelen tecrübeli golcü, ligdeki 5'inci golünü attı. Puanını 39'a yükselten ve 16. Rizespor ile farkı 12'ye yükselten K.Karabük resmen ligde kalmayı başardı.
3 MAÇ SONRA KAYIP
Konuk ekip Osmanlıspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son haftalarda iyi bir çıkış yakalamıştı. Başkent ekibi, üç haftalık aradan sonra Karabük'te mağlubiyetle tanıştı.
ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, iyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avusturyalı hoca, "Evimizde oynarken rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum" diye konuştu.
SON VURUŞLAR KÖTÜYDÜ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Karabük'e galibiyet için gittiklerini ama rakibin direncine karşılık veremediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Oyun anlamında istediğimizi yaptık ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarımız oldu. Kazanmak isterdik."
PUAN FARKI 12 OLDU
İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi Karabükspor'da 64. dakikada kazanılan penaltı atışını Yevhen Seleznyov gole çevirdi. Devre arasında Shakhtar'dan Karabük'e gelen tecrübeli golcü, ligdeki 5'inci golünü attı. Puanını 39'a yükselten ve 16. Rizespor ile farkı 12'ye yükselten K.Karabük resmen ligde kalmayı başardı.
3 MAÇ SONRA KAYIP
Konuk ekip Osmanlıspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son haftalarda iyi bir çıkış yakalamıştı. Başkent ekibi, üç haftalık aradan sonra Karabük'te mağlubiyetle tanıştı.
ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, iyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avusturyalı hoca, "Evimizde oynarken rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum" diye konuştu.
SON VURUŞLAR KÖTÜYDÜ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Karabük'e galibiyet için gittiklerini ama rakibin direncine karşılık veremediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Oyun anlamında istediğimizi yaptık ama son vuruşlarda ve pas tercihlerinde biraz hatalarımız oldu. Kazanmak isterdik."
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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