Akhisar Antep'i yaktı
Manisa ekibi, düşme hattındaki Gaziantepspor’u Wallace (k.k), Cikalleshi (2), Vaz Te (2) ve Larsson’un golleriyle devirdi.
Spor Toto Süper Lig'de düşme potasını yakından ilgilerinden maçta Akhisar Belediyespor, zor durumdaki rakibi Gaziantepspor'a resmen gol yağdırdı: 6-0. 43'te Wallace Reis'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Manisa ekibi, ikinci yarıda resmen çoştu. 58 ve 61'de Sokol Cikalleshi iki gol atıp skoru 3-0'a taşıdı.
KENDİNİ ATEŞE ATTI
Ricardo Vaz Te, 72'de farkı 4'e çıkardı. Portekizli yıldız 83'te de penaltıdan ağları sarsıp kendisinin ikinci, takımının 5'inci golünü attı. Maçta son sözü söyleyen isim 87'de Daniel Larsson oldu. 6-0'lık yenilgi Gaziantepspor'u iyice ateşin içine attı. Rize ve Kayseri'nin kazandığı haftayı eli boş geçen Antep işini mucizelere bıraktı.
EN FARKLI YENİLGİ OLDU
Lige tutunma savaşı veren Gaziantepspor, bu sezonki en farklı mağlubiyetini aldı. Akhisar'a 6-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 30 maçta 18'inci yenilgisini yaşadı.
İYİ OYNAYIP KAZANDIK
Akhisar Belediyespor'un teknik patronu Okan Buruk, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz. Sahada oyundan zevk alan futbolcu grubu görüyorum. İstediğimiz her şey oluyor. Hedef ilk 7'yi yakalamaktı. Bu doğrultuda gidiyoruz" ifadesini kullandı.
UYGUN: İNANCIM TAM
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen, birçok kişiye rağmen benim inancımın yüzde 20'sine inanmış olsalardı bugün çoktan kurtulmuş olurduk. İntihar olayı takımı büyük oranda etkiledi" diye konuştu.
KENDİNİ ATEŞE ATTI
Ricardo Vaz Te, 72'de farkı 4'e çıkardı. Portekizli yıldız 83'te de penaltıdan ağları sarsıp kendisinin ikinci, takımının 5'inci golünü attı. Maçta son sözü söyleyen isim 87'de Daniel Larsson oldu. 6-0'lık yenilgi Gaziantepspor'u iyice ateşin içine attı. Rize ve Kayseri'nin kazandığı haftayı eli boş geçen Antep işini mucizelere bıraktı.
EN FARKLI YENİLGİ OLDU
Lige tutunma savaşı veren Gaziantepspor, bu sezonki en farklı mağlubiyetini aldı. Akhisar'a 6-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 30 maçta 18'inci yenilgisini yaşadı.
İYİ OYNAYIP KAZANDIK
Akhisar Belediyespor'un teknik patronu Okan Buruk, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz. Sahada oyundan zevk alan futbolcu grubu görüyorum. İstediğimiz her şey oluyor. Hedef ilk 7'yi yakalamaktı. Bu doğrultuda gidiyoruz" ifadesini kullandı.
UYGUN: İNANCIM TAM
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen, birçok kişiye rağmen benim inancımın yüzde 20'sine inanmış olsalardı bugün çoktan kurtulmuş olurduk. İntihar olayı takımı büyük oranda etkiledi" diye konuştu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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