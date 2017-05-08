 Rize gole boğdu – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Rize gole boğdu

    Rize gole boğdu

    Karadeniz ekibini zafere taşıyan golleri 7 ve 36’da Kweuke, 45’te Oğulcan, 45+2’de Recep, 81’de Edomwonyi ve 90’da İglebor kaydetti. Üç haftada 16 gol yiyen Bursa büyük düşüşünü sürdürdü.

    Süper Lig'de evinde 'u 6-0 yendi ve haftanın en çarpıcı skorlarından birine imza attı. Kümede kalma hesapları yapan Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 36. dakikada Leonard Kweuke, 45. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45+2. dakikada Recep Niyaz, 81. dakikada Bright Edomwonyi, 90. dakikada Nosa Iglebor kaydetti. Ev sahibi Çaykur Rizespor'da Leonard Kweuke iki golün yanı sıra beşinci golde asist yaptı. Karadeniz ekibinde, Süleyman Koç ve Dhurhgam Ismail 2'şer asist yaparak skorda önemli rol oynadılar.

    Geçen hafta Galatasaray'a 5-0, bir önceki hafta ise Akhisar Belediyespor'a 5-1 yenilen Bursaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez arka arkaya 3 hafta 5 ve üzerinde gol yiyen takım oldu. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltti. Bursaspor 35 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bursaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    DEPLASMAN KRİZİ
    Bursaspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 11 lig maçında iki beraberlik dokuz yenilgi aldı ve galip gelemedi. Dış sahada en son 22.10.2016 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenen Bursaspor sezon genelinde dış sahada sadece üç kez kazanabildi.

    2017'NİN EN KÖTÜSÜ
    Bursaspor, 2017 yılında oynadığı 14 lig maçında sadece iki kez galip gelebildi. Bursaspor toplam sadece 8 puan alabildi ve 2017 yılı içinde oynanan maçlarda en başarısız ekip oldu. Attığı 10 golle yine 2017 yılında en az gol atan takım oldu...

    ÖRNEK: UTANDIM
    Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Başkan ile konuşacağım. Gerekeni yapacağım. Oyuncular içinde iyi niyetli insanlar var ama genç takımı, 21 yaş altı takımını buraya sürerim. Bir iki maç kazanır, hiç olmazsa şerefleri ile mücadele ederler. Kenarda utandım" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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