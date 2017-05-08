Rize gole boğdu
Karadeniz ekibini zafere taşıyan golleri 7 ve 36’da Kweuke, 45’te Oğulcan, 45+2’de Recep, 81’de Edomwonyi ve 90’da İglebor kaydetti. Üç haftada 16 gol yiyen Bursa büyük düşüşünü sürdürdü.
Geçen hafta Galatasaray'a 5-0, bir önceki hafta ise Akhisar Belediyespor'a 5-1 yenilen Bursaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez arka arkaya 3 hafta 5 ve üzerinde gol yiyen takım oldu. Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltti. Bursaspor 35 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bursaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
DEPLASMAN KRİZİ
Bursaspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 11 lig maçında iki beraberlik dokuz yenilgi aldı ve galip gelemedi. Dış sahada en son 22.10.2016 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenen Bursaspor sezon genelinde dış sahada sadece üç kez kazanabildi.
2017'NİN EN KÖTÜSÜ
Bursaspor, 2017 yılında oynadığı 14 lig maçında sadece iki kez galip gelebildi. Bursaspor toplam sadece 8 puan alabildi ve 2017 yılı içinde oynanan maçlarda en başarısız ekip oldu. Attığı 10 golle yine 2017 yılında en az gol atan takım oldu...
ÖRNEK: UTANDIM
Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Başkan ile konuşacağım. Gerekeni yapacağım. Oyuncular içinde iyi niyetli insanlar var ama genç takımı, 21 yaş altı takımını buraya sürerim. Bir iki maç kazanır, hiç olmazsa şerefleri ile mücadele ederler. Kenarda utandım" dedi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Rize gole boğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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