 Quaresma’nın çabası zafere yetmedi – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ’nın çabası zafere yetmedi

    Quaresma’nın çabası zafere yetmedi

    Beşiktaş'ta sahanın en etkili oyuncusu Ricardo idi.

    Portekizli yıldız, Vincent Aboubakar'ın attığı golün asistini yaparken, bir şutunda top üst direği sıyırdı. Tecrübeli futbolcu, maç boyunca 70 kez topla buluşurken, çektiği 5 şutun 3'ünde isabet sağladı. 6 kilit pası veren, yüzde 76 pas isabet oranı ile oynayan Q7, 2 top çaldı. Ceza sahasına gönderdiği 21 ortada 5 isabet sağladı, 1'i golle sonuçlandı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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