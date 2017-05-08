 ‘Penaltı’ tartışması – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Penaltı’ tartışması

    ‘Penaltı’ tartışması

    Mücadelenin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı.

    , ile teke tek kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı rakibinin arkasına geçirdi. Ancak Hasan Ali bu sırada önüne geçerek bir anda yere düştü. Ona takılan Babel de ilerleyemedi. Beşiktaşlılar penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus 'devam"'dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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