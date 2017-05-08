Ozi-RVP gerginliği

Kupa maçında birbirleriyle atışan Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie dün de gergin bir maç oynadılar. Dakikalar 11'i gösterirken Oğuzhan rakibinin ayak bileğine tabanıyla sert bir müdahalede bulundu. Hollandalı futbolcu, Ozi'nin bu hareketine tepki gösterdi.