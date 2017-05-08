 Karabükspor tek attı üç aldı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Karabükspor tek attı üç aldı

    Karabükspor tek attı üç aldı

    Spor  Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde 'u 1-0 mağlup etti.

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    64. dakikada Seleznvoy'un penaltıdan attığı golle karşısında 1-0 öne geçti.

    69. dakikada Ceyhun Gülselam'ın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı sol çaprazında Aminu Umar geldi. Aminu Umar, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarparak auta çıktı.

    Kalan dakikalarda Osmanlıspor beraberlik golü için yüklensede sonuç değişmedi ve Kardemir Karabükspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Karabükspor 39 puanla 11. sırada kendisine yer bulurken Osmanlıspor ise 38 puanla 10. sırada kaldı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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