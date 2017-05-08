Karabükspor tek attı üç aldı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor evinde Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Kardemir Karabükspor 64. dakikada Seleznvoy'un penaltıdan attığı golle Osmanlıspor karşısında 1-0 öne geçti.
69. dakikada Ceyhun Gülselam'ın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı sol çaprazında Aminu Umar geldi. Aminu Umar, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarparak auta çıktı.
Kalan dakikalarda Osmanlıspor beraberlik golü için yüklensede sonuç değişmedi ve Kardemir Karabükspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Karabükspor 39 puanla 11. sırada kendisine yer bulurken Osmanlıspor ise 38 puanla 10. sırada kaldı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 241
Yorum
kenan şenol güneş in bu fenerbahçe düşmanlığının sebebi nedir aceba? adam resmen kin kusuyor
- 'Tudor varsa ben yokum'
Toplam 57
Yorum
Yusuf EKİNCİ Ne zaman ki Galatasaray iyi bir oyuncu bulursa hemen fener bahçenin sinsi planı orta çıkar.illa bir fitnelik kor ve gizliden ya kendine alır
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 77
Yorum
ozan volkan hatalı davrandı ve taliska bizim takımımızın TERBİYESİNDE oyuncusu değil.SEBA BÖYLE DERDİ ONUN İÇİN KALİTELİ OLARAK HATIRLANACAK.
Karabükspor tek attı üç aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.