 İnler: Şampiyon olacağız – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İnler: Şampiyon olacağız

    İnler: Şampiyon olacağız
    Teknik direktör Şenol Güneş'in bir haftalık aradan sonra kadroya aldığı ve dün son dakikalarda oyuna giren , şampiyonluk için iddialı konuştu. Gökhan, "Bugün şans bizden yana değildi. Ama kalan dört maçımızı kazanıp şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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