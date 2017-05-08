 Fener bitti demeden maç bitmez! – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fener bitti demeden maç bitmez!

    Fener bitti demeden maç bitmez!

    Sarı-lacivertli takım, maçı bırakmamasının ödülünü yine aldı. ‘90+’ golleri F.Bahçe’nin hanesine son üç haftada ekstradan 5 puan yazdırdı

    Vodafone Arena'daki müthiş derbide son sözü yine F.Bahçe söyledi... Herkes maçın 1-0 Beşiktaş'ın lehine bitmesini beklerken, 90+4'te Kjaer'in ceza sahasına ortaladığı topu Marcelo kendi kalesine gönderince Kanarya, evine 1 puanla döndü. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 90+ golleri ile ekstradan 5 puan aldı.

    G.SARAY'I JOSEF AVLAMIŞTI
    Geçen hafta da Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında Moussa Sow, 90+2'de attığı kafa golü ile takımına 2-1'lik galibiyeti getirmişti. Türk Telekom Arena'daki Galatasaray derbisinde ise Josef de Souza, 90. dakikada yine kafa golüyle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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