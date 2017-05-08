Fener bitti demeden maç bitmez!

Sarı-lacivertli takım, maçı bırakmamasının ödülünü yine aldı. ‘90+’ golleri F.Bahçe’nin hanesine son üç haftada ekstradan 5 puan yazdırdı

Vodafone Arena'daki müthiş derbide son sözü yine F.Bahçe söyledi... Herkes maçın 1-0 Beşiktaş'ın lehine bitmesini beklerken, 90+4'te Kjaer'in ceza sahasına ortaladığı topu Marcelo kendi kalesine gönderince Kanarya, evine 1 puanla döndü. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 90+ golleri ile ekstradan 5 puan aldı.



G.SARAY'I JOSEF AVLAMIŞTI

Geçen hafta da Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında Moussa Sow, 90+2'de attığı kafa golü ile takımına 2-1'lik galibiyeti getirmişti. Türk Telekom Arena'daki Galatasaray derbisinde ise Josef de Souza, 90. dakikada yine kafa golüyle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.