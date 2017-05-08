Fener bitti demeden maç bitmez!
Sarı-lacivertli takım, maçı bırakmamasının ödülünü yine aldı. ‘90+’ golleri F.Bahçe’nin hanesine son üç haftada ekstradan 5 puan yazdırdı
G.SARAY'I JOSEF AVLAMIŞTI
Geçen hafta da Kadıköy'deki Çaykur Rizespor maçında Moussa Sow, 90+2'de attığı kafa golü ile takımına 2-1'lik galibiyeti getirmişti. Türk Telekom Arena'daki Galatasaray derbisinde ise Josef de Souza, 90. dakikada yine kafa golüyle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Fener bitti demeden maç bitmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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