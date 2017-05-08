"Dışarda yapsanız karakolda biter"

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İlk olarak maçı değerlendiren Volkan, Talisca'nın kendisine yaptığı hareketle ilgili de konuştu ve "Hakkımızın yenildiği bir maçtı" dedi.



"BEŞİKTAŞ'IN BURADA OLMASININ SEBEBİ FABRİ'DİR"

Volkan Demirel, "Fabri'nin yaptığı bir hatadan dolayı takımı puan kaybı yaşadı. Bunlar kalecilerin kaderi, 1 golle kötü kaleci veya iyi kaleci olunmuyor. Ben Fabri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel maç oldu. Hem bizim adımıza hem onlar için biraz stresliydi. İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi düşürdü. Beşiktaş'ın oyununu, taraftar baskısını göz ardı etmemek gerek. İlk 45 dakikayı iyi geçirdik, son dakikada yediğimiz golle içeri 1-0 mağlup girdik. Daha sonra santrası olmayan bir golle berabere kaldık. Tekrar ediyorum, bu kalecilerin kaderidir. Kimsenin ona yüklenmesine veya kötülemesine gerek yok. Bütün sezon belki Beşiktaş'ın burada olmasının nedeni Fabri'dir. Onlar adına belki üzücü bir olay ama bizim adımıza son dakika gelen golle ki beraberliği kutlayan bir takım değiliz. Beşiktaş'a bir çelme takmış olduk. Buydu bizim düşüncemiz" dedi.



"VAN PERSIE'YE CEZA VERİLİYORSA..."

Talisca'nın yaptığı hareketle ilgili de konuşan kaptan, "Talisca bana orta parmağını gösterdi. Ben yan topa çıkmıştım, parmak ucuyla topa değdim, şarjımız oldu, kendisinden özür diledim, o da bana el hareketi yaptı. Bunu hakeme anlatmaya çalıştım, sahada kendinizi anlatamıyorsunuz görmediklerinde. Bunun için de sarı kart yedim. Ama o hareketi görse, kırmızı kart verse bugün daha farklı şeyler konuşuyorduk. Hakem görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle girebilirdik. Hakkımızın yenildiği bir maçtı. Bunu artık büyüklerimiz nasıl değerlendirecek? Robin van Persie'ye dilini çıkardı diye ceza veriliyorsa bu adamın 3-4 maç ceza alması lazım. Sokakta yapsa kavga sebebidir, karakolluk olur. Çıkıp bu hareketi yapması yanlış. Ceza alması gerekiyor. Bunu ben Emre ya da Arda yapsa Türk olduğumuz için çok konuşulur, çok yukarılara çekilir ama bir yabancı yapınca... Bizde yabancı merakı var. Bakalım ne tepki verecekler bunu da hep beraber göreceğiz. Maçtan sonra gittim Talisca'nın yanına. Benle alıp veremediği var herhalde. Şenol hocaya da söyledim bazı şeyleri. Bunlar Beşiktaş sporcusuna, Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Bunlar yanlış işler. Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne ben. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar" ifadelerini kullandı.



