Derbide 28 kişiye işlem yapıldı
Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:52
- Eleştirilerin odağında Ersun Yanal var
Toplam 12
Yorum
sandor besiktasın başında görürsek şaşırmam.
- Eleştirilerin odağında Ersun Yanal var
Toplam 12
Yorum
sandor besiktas macında yusufu'u çıkarıp olcayı oyunda tutarak maçın kaybedilmesinde büyük rol oynadı..o zaman eleştirilecekti.
- UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Toplam 2
Yorum
avrupada real madrit türkiyede geçen hafta cüneyt BJKyi kazandırsaydı bu hafta derbiye verilir hem fbye hem bjkye 3 puan kazandırırdı. BJK cüneytle yenilince adana maçına.
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