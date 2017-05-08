 ''Daha çok gol atmalıydık'' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Daha çok gol atmalıydık''

    ''Daha çok gol atmalıydık''

    : Şans F.Bahçe’den yanaydı, farklı kazanabilirdik.

    Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, attığıgolle bu sezon siyah-beyazlı formayla 16. sayısını kaydetti. Ligdeki 9 golünü atan 25 yaşındaki futbolcu bunların 2'sini de derbilerde buldu (Trabzonspor). Aboubakar maç sonrası, "Çok iyi mücadele ettik. Dah fazla gol bulmalıydık. Şans rakibimizden yanaydı" ifadesini kullandı. Golcü oyuncu, taraftarlara da mesaj vererek "Şuna inansınlar, sezon sonu bu takım hedefine ulaşacak. Başakşehir de puan kaybedebilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız" diye konuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Daha çok gol atmalıydık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.