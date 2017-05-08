''Daha çok gol atmalıydık''

Aboubakar: Şans F.Bahçe’den yanaydı, farklı kazanabilirdik.

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, attığıgolle bu sezon siyah-beyazlı formayla 16. sayısını kaydetti. Ligdeki 9 golünü atan 25 yaşındaki futbolcu bunların 2'sini de derbilerde buldu (Trabzonspor). Aboubakar maç sonrası, "Çok iyi mücadele ettik. Dah fazla gol bulmalıydık. Şans rakibimizden yanaydı" ifadesini kullandı. Golcü oyuncu, taraftarlara da mesaj vererek "Şuna inansınlar, sezon sonu bu takım hedefine ulaşacak. Başakşehir de puan kaybedebilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız" diye konuştu.