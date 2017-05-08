 ''Çok şanslıydık'' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Çok şanslıydık''

    ''Çok şanslıydık''

    Dick , Beşiktaş beraberliğini böyle yorumladı: Golümüz biraz daha şans golüydü. Bugün Beşiktaş daha iyi olan taraftı. Yarış Beşiktaş ile Başakşehir arasında. Van Persie’ye bu stattaki hareketinden 3 maç ceza verildi. Bakalım ’ya ne verilecek?

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında aldıkları beraberliği şansa bağladı ve "Golümüz biraz daha şans golüydü. Bana göre, bugün Beşiktaş daha iyi olan taraftı. Aslında o kadar da iyi oynamadılar. Çok iyi oynasalar 3 gol atarlardı ve maç öyle biterdi. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu bugün gördük. Umarım bizim taraftarımız da bunu görür" ifadelerini kullandı.

    ESAS HEDEFİMİZ KUPA
    'nın Volkan Demirel'e yaptığı el hareketini de yorumlayan , "Van Persie'ye yine bu statta yaptığı bir hareketten dolayı 3 maç ceza verildi. Talisca ne ceza alacak, göreceğiz" dedi. Şampiyonluk yarışının artık Beşiktaş ile Başakşehir arasında olduğunu belirten Hollandalı hoca, "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu daha iyi olan taraf kazansın.Belki Şampiyonlar Ligi'ni zorlarız. Bizim için esas olan ve odaklanmamız gereken kupadır" diye konuştu. Maça sağ bekte Hasan Ali ile başlamasını da değerlendiren Advocaat, "Ozan Tufan, Babel'in karşısında zorlanacaktı. Çünkü o bir orta saha oyuncusu. Hızından korktuk o yüzden Hasan Ali oynadı. İsmail ise sol bekte iyi iş çıkaramadı" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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