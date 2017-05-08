''Çok şanslıydık''
Dick Advocaat, Beşiktaş beraberliğini böyle yorumladı: Golümüz biraz daha şans golüydü. Bugün Beşiktaş daha iyi olan taraftı. Yarış Beşiktaş ile Başakşehir arasında. Van Persie’ye bu stattaki hareketinden 3 maç ceza verildi. Bakalım Talisca’ya ne verilecek?
ESAS HEDEFİMİZ KUPA
Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı el hareketini de yorumlayan Advocaat, "Van Persie'ye yine bu statta yaptığı bir hareketten dolayı 3 maç ceza verildi. Talisca ne ceza alacak, göreceğiz" dedi. Şampiyonluk yarışının artık Beşiktaş ile Başakşehir arasında olduğunu belirten Hollandalı hoca, "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu daha iyi olan taraf kazansın.Belki Şampiyonlar Ligi'ni zorlarız. Bizim için esas olan ve odaklanmamız gereken kupadır" diye konuştu. Maça sağ bekte Hasan Ali ile başlamasını da değerlendiren Advocaat, "Ozan Tufan, Babel'in karşısında zorlanacaktı. Çünkü o bir orta saha oyuncusu. Hızından korktuk o yüzden Hasan Ali oynadı. İsmail ise sol bekte iyi iş çıkaramadı" dedi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:34
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
''Çok şanslıydık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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