Bu gurur Fener'in

Derbilerde devleşen Kanarya, Beşiktaş’a da boyun eğmedi. 9 kişi kalmasına karşın yılmayan sarı-lacivertli takım, uzatmada bulduğu golle Vodafone Arena’nın baharını kışa çevirdi. Bu sezon çıktığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kötü bir yıl geçiren Fenerbahçe derbilerde devleşmeye devam ediyor.

Şampiyonluk adayı Beşiktaş karşısında 9 kişi kalmasına karşın mücadeleden vazgeçmeyen sarı-lacivertliler, 90+4'te bulduğu golle Vodafone Arena'da 1 puanı söktü aldı ve "Derbi kralı" unvanını korudu. Galatasaray'ı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Kanarya, Beşiktaş ile de 2 maçta berabere kaldı.

Trabzonspor'u da ilk yarıda deplasmanda oynadığı maçta 3-0 mağlup etmişti.

Derbisavar Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.



GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR

Kanarya'nın bu başarısı sarı-lacivertli taraftarları da Twitter'da coşturdu.



İşte o mesajlardan bazıları:



-Söz konusu derbi ise göklerden gelen bir karar vardır. @Zeynepefe4

-En kötü sezonunda derbi kaybetmeyen bir takım Fenerbahçe! @orhanenss

-Bu sezon derbi kaybetmemiş olmamız inanılmaz. @omercanayks

-Fenerbahçe'nin sadece derbi maçlarını izleyip hayatıma mutlu devam edebilirim. @SudeCanatan

-Derbi denince Fenerbahçe, kanser denince Beşiktaş gelir. @Bll_San