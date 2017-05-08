Bu gurur Fener'in
Derbilerde devleşen Kanarya, Beşiktaş’a da boyun eğmedi. 9 kişi kalmasına karşın yılmayan sarı-lacivertli takım, uzatmada bulduğu golle Vodafone Arena’nın baharını kışa çevirdi. Bu sezon çıktığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Şampiyonluk adayı Beşiktaş karşısında 9 kişi kalmasına karşın mücadeleden vazgeçmeyen sarı-lacivertliler, 90+4'te bulduğu golle Vodafone Arena'da 1 puanı söktü aldı ve "Derbi kralı" unvanını korudu. Galatasaray'ı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Kanarya, Beşiktaş ile de 2 maçta berabere kaldı.
Trabzonspor'u da ilk yarıda deplasmanda oynadığı maçta 3-0 mağlup etmişti.
Derbisavar Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.
GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR
Kanarya'nın bu başarısı sarı-lacivertli taraftarları da Twitter'da coşturdu.
İşte o mesajlardan bazıları:
-Söz konusu derbi ise göklerden gelen bir karar vardır. @Zeynepefe4
-En kötü sezonunda derbi kaybetmeyen bir takım Fenerbahçe! @orhanenss
-Bu sezon derbi kaybetmemiş olmamız inanılmaz. @omercanayks
-Fenerbahçe'nin sadece derbi maçlarını izleyip hayatıma mutlu devam edebilirim. @SudeCanatan
-Derbi denince Fenerbahçe, kanser denince Beşiktaş gelir. @Bll_San
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:51
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Bu gurur Fener'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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