 Bu gurur Fener'in – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bu gurur Fener'in

    Bu gurur Fener'in

    Derbilerde devleşen Kanarya, Beşiktaş’a da boyun eğmedi. 9 kişi kalmasına karşın yılmayan sarı-lacivertli takım, uzatmada bulduğu golle Vodafone Arena’nın baharını kışa çevirdi. Bu sezon çıktığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

    Kötü bir yıl geçiren Fenerbahçe derbilerde devleşmeye devam ediyor.
    Şampiyonluk adayı Beşiktaş karşısında 9 kişi kalmasına karşın mücadeleden vazgeçmeyen sarı-lacivertliler, 90+4'te bulduğu golle Vodafone Arena'da 1 puanı söktü aldı ve "Derbi kralı" unvanını korudu. Galatasaray'ı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Kanarya, Beşiktaş ile de 2 maçta berabere kaldı.
    Trabzonspor'u da ilk yarıda deplasmanda oynadığı maçta 3-0 mağlup etmişti.
    Derbisavar Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

    GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR
    Kanarya'nın bu başarısı sarı-lacivertli taraftarları da Twitter'da coşturdu.

    İşte o mesajlardan bazıları:

    -Söz konusu derbi ise göklerden gelen bir karar vardır. @Zeynepefe4
    -En kötü sezonunda derbi kaybetmeyen bir takım Fenerbahçe! @orhanenss
    -Bu sezon derbi kaybetmemiş olmamız inanılmaz. @omercanayks
    -Fenerbahçe'nin sadece derbi maçlarını izleyip hayatıma mutlu devam edebilirim. @SudeCanatan
    -    Derbi denince Fenerbahçe, kanser denince Beşiktaş gelir. @Bll_San
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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