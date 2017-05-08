Atiba’nın yerine Tolgay forma giydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre 3 değişiklik yaptı.

Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı. Cezalı Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan, Cenk'in yerine ise Aboubakar forma giydi.