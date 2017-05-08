 Arena'da karnaval – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Arena'da karnaval

    Arena'da karnaval

    Maç öncesi tribünlerdeki koreografi ile görsel şov yapan siyah beyazlılar, başlangıç düdüğünden itibaren de yeri göğü inletti. Bu sezon 2. kez Arena’ya gelen F.Bahçeliler de son dakikada sevindi

    Dev derbide tribünlerdeki coşku görülmeye değerdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu ve maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı. Taraftarlar, tribünde "Burası Beşiktaş akıllı ol" yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

    Terim ve koç da tribünde
    Müthiş mücadele sahada nefes keserken, toplam 38 bin 107 taraftar da tribünlerde coştukça coştu. Bu arada karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçeli iş adamı Ali Koç ve Milli Takım'ın hocası Fatih Terim de yer aldı.

    7'den 70'e destek
    Tribünlerde yer alan 7'den 70'e kadar 38 bin taraftar, 90 dakika boyunca susmadı. Fenerbahçeli futbolseverler de son dakikada gelen golle sevinçten çılgına döndü.

    Güvenlik önlemleri üst seviyede
    Derbi öncesi ve sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maçı izlemek üzere 'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Mücadele için bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görevlendirildi.

    Sadece Metin Doğan vardı
    Derbide Fenerbahçe yönetiminden sadece bir isim yer aldı. Stat ve taraftarlardan sorumlu yönetici Metin Doğan sarı-lacivertlileri temsil eden tek isimdi. Başkan Aziz Yıldırım ise cezalı olması nedeniyle Dolmabahçe'de yoktu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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