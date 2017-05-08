Arena'da karnaval
Maç öncesi tribünlerdeki koreografi ile görsel şov yapan siyah beyazlılar, başlangıç düdüğünden itibaren de yeri göğü inletti. Bu sezon 2. kez Arena’ya gelen F.Bahçeliler de son dakikada sevindi
Terim ve koç da tribünde
Müthiş mücadele sahada nefes keserken, toplam 38 bin 107 taraftar da tribünlerde coştukça coştu. Bu arada karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçeli iş adamı Ali Koç ve Milli Takım'ın hocası Fatih Terim de yer aldı.
7'den 70'e destek
Tribünlerde yer alan 7'den 70'e kadar 38 bin taraftar, 90 dakika boyunca susmadı. Fenerbahçeli futbolseverler de son dakikada gelen golle sevinçten çılgına döndü.
Güvenlik önlemleri üst seviyede
Derbi öncesi ve sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Mücadele için bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görevlendirildi.
Sadece Metin Doğan vardı
Derbide Fenerbahçe yönetiminden sadece bir isim yer aldı. Stat ve taraftarlardan sorumlu yönetici Metin Doğan sarı-lacivertlileri temsil eden tek isimdi. Başkan Aziz Yıldırım ise cezalı olması nedeniyle Dolmabahçe'de yoktu.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Arena'da karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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