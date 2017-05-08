Akhisar, Gaziantep'i farklı geçti
Akhisar Belediyespor, ligde kalma savaşı veren Gaziantepspor karşısında gol şov yaptı: 6-0.
43. dakikada Cikalleshi'nin vuruşunda Wallace Reis'e çarpan ağlarla buluşan Akhisar devreye 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda adeta şov yapan Akhisar'da Cikalleshi, 58 ve 61. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0 yaptı.
72'de Vaz Te harika bir golle farkı 4'e çıkarırken 83'te kazanılan penaltıyı da gole çeviren Portekiz oyuncu, skoru 5-0'a getirdi.
87'de sahne alan Larsson da maçın da skorunu ilan etti: 6-0
Bu sonuçla 39 puana yükselen Akhisar Belediyespor haftayı 10. sırada kapattı. 26 puanda kalan Gaziantepspor ise 17. sırada kaldı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:58
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
SEYİRCİ OLMAKTAN UTANIYORUZ Bekleyelim bakalım itirazla kaç aya indirecekler !! Dövdüm, Salı yine gelip döveceğim diyen bir şahıs !! Kaç aya inecek göreceğiz. UTANIN
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
aslkanlı CEZAYA BAK.ÖNCE FEDARASYONUN GÖREVDEN ALINMASI LAZIM ÇÜNKÜ AZİZE ÇALIŞIYORLAR SEZO BİTMİŞ HİKAYE CEZA SONRADA AF EDERLER.YENİ SEZONA VERSNE
- Melo ile geliyor
Toplam 18
Yorum
deniz yap işlet sat gitsin bu takımı borç batağında yüzüyor.
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