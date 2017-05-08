Akhisar, Gaziantep'i farklı geçti

43. dakikada Cikalleshi'nin vuruşunda Wallace Reis'e çarpan ağlarla buluşan Akhisar devreye 1-0 önde girdi.



İkinci yarıda adeta şov yapan Akhisar'da Cikalleshi, 58 ve 61. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0 yaptı.



72'de Vaz Te harika bir golle farkı 4'e çıkarırken 83'te kazanılan penaltıyı da gole çeviren Portekiz oyuncu, skoru 5-0'a getirdi.



87'de sahne alan Larsson da maçın da skorunu ilan etti: 6-0

Bu sonuçla 39 puana yükselen Akhisar Belediyespor haftayı 10. sırada kapattı. 26 puanda kalan Gaziantepspor ise 17. sırada kaldı.