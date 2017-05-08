 Akhisar, Gaziantep'i farklı geçti – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Akhisar, Gaziantep'i farklı geçti

    Akhisar, Gaziantep'i farklı geçti

    , ligde kalma savaşı veren karşısında gol şov yaptı: 6-0.

    43. dakikada Cikalleshi'nin vuruşunda Wallace Reis'e çarpan ağlarla buluşan Akhisar devreye 1-0 önde girdi.

    İkinci yarıda adeta şov yapan Akhisar'da Cikalleshi, 58 ve 61. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0 yaptı.

    72'de Vaz Te harika bir golle farkı 4'e çıkarırken 83'te kazanılan penaltıyı da gole çeviren Portekiz oyuncu, skoru 5-0'a getirdi.

    87'de sahne alan Larsson da maçın da skorunu ilan etti: 6-0

    Bu sonuçla 39 puana yükselen haftayı 10. sırada kapattı. 26 puanda kalan ise 17. sırada kaldı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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