 100. derbi berabere – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    100. derbi berabere

    100. derbi berabere
    Fenerbahçe Başkanı , 100. derbisini Beşiktaş karşısında yaşadı. 1998'den beri sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım, kendi döneminde oynanan 99 derbide 46 galibiyet, 22 beraberlik ve 31 yenilgi görmüştü. Dün Vodafone Arena'daki beraberlikle Yıldırım derbilerde 23. kez eşitliği yaşadı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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