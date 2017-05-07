Rizespor evinde uçuşa geçti!
Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Bursaspor'u 6-0'lık skorla farklı mağlup etti.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 36. dakikalarda Leonard Kweuke, 45. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Recep Niyaz, 81. dakikada Bright Edomwonyi ve 90. dakikada Nosa Igiebor kaydetti.
Bu sonucun ardından 27 puana ulaşan Çaykur Rizespor ligin 16. sırasına yükselirken, 14. sıradaki Bursaspor 35 puanda kaldı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:33
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Rizespor evinde uçuşa geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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