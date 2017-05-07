 Rizespor evinde uçuşa geçti! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Rizespor evinde uçuşa geçti!

    Rizespor evinde uçuşa geçti!

    Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Bursaspor'u 6-0'lık skorla farklı mağlup etti.

    Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 36. dakikalarda Leonard Kweuke, 45. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Recep Niyaz, 81. dakikada Bright Edomwonyi ve 90. dakikada Nosa Igiebor kaydetti.

    Bu sonucun ardından 27 puana ulaşan Çaykur Rizespor ligin 16. sırasına yükselirken, 14. sıradaki Bursaspor 35 puanda kaldı.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:33
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