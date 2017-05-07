Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 90+4'te kalesinde gördüğü golle kritik 2 puan bıraktı. Sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golden sonra, "Emenike, kaleci Fabri'ye mı faul yaptı mı?" sorusu soruldu. Marcelo'nun ters kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdiği pozisyonun öncesinde Emenike'nin topa sırtı dönük şekilde Fabri'ye yönelmesi ve İspanyol kaleciye doğru hareketlenmesi gözleri Fırat Aydınus'a çevirdi. Maçın tartışmalı pozisyonunu A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu 'Takım Oyunu' programında değerlendirdi. Toroğlu pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Fabri'nin yumruklaması lazım"

-Kaleci topa çıkmış, beyazlı oyuncu omzuyla vuruyor! Yalnız burada Fabri'nin tek hatası topa iki eliyle çıkması. Kaleci dediğin çıktı mı topu alacak. Yumrukla dağıt burada tutmaya kalkma! Burada her şey olur.



"Faulün babası"

-Emenike direkt geliyor kalecinin böğrüne çakıyor. Arkadaşlar, Marcelo'nun hatası falan yok burada. Beyazlı oyuncu kaleciyi dağıtıyor golü atıyor. Böyle bir gol olmaz. Resmen Beşiktaş yanıyor. Bana dokunduğu an faulün babasıdır. Bunu vermeyen hakem hakem değildir. Bunu görmeyen hakem kördür.



"Şampiyonluğa tesir eder"

Hakemin bunu görmeme şansı var mı? Hakemin topun nereye çıktığına değil, nereye ineceğine bakması lazım. Olay orada bitecek. 2 metreden adamı dağıtmaya gidiyor. Kaleci havada ters dönüyor. Hakem hala topa bakıyor. 2 metreden atıyor kendini beyazlı oyuncu. Hala yukarı bakıyor. Adam tamamen rakibe geliyor. Bu pozisyona Fabri'nin en ufak suçu yok. Ne Fabri'nin, ne Marcelo'nun suçu var. Artık Fırat Aydınus'un son yılları. 2 Fenerliyi attığı için eyyam yapıp atamıyor. Lig şampiyonluğuna tesir eder bu pozisyon yarın.