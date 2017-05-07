Düello Alanya’nın
Konya’da Bajic’in golüyle geriye düşen Alanyaspor, Vagner Love (2) ile öne geçti. Bajic’in beraberlik sayısından sonra maçta son sözü Fernandes söyledi.
BAJİC'İN GOLÜ YETMEDİ
Bu gole 10 dakika sonra karşılık veren Bajic, Konyaspor adına skora denge getirdi: 2-2. Maçta ilk golü atmasına rağmen bir daha öne geçemeyen Konyaspor, galibiyte golü ararken, Fernandes'in frikiğiyle yıkıldı: 2-3. Ev sahibi ekipte sarı kartı olan Douglas, 90+4'te ikinci sarıyı görünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
VAGNER LOVE KRALLIKTA ZİRVE YAPTI
Aytemiz Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, dün Konyaspor ağlarını 2 kez havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti. Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geçen sambacı, krallık yarışında zirveye yükseldi.
KOCAMAN: HAKEMLER KÖTÜ YÖNETİYOR
Maçın hakemini eleştiren Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, "Çok üzgünüm, maç elimizdeydi. Dostlarım, hakemlerle ilgili yorum yapmamı bana yakıştıramıyorlar. Haklılar, ama bu sene 12-13 maçımız hakem hataları nedeniyle gitti. Hakemler kötü yönetiyorlar" diye sitem etti.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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