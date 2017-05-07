 Düello Alanya’nın – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Düello Alanya’nın

    Düello Alanya’nın

    Konya’da Bajic’in golüyle geriye düşen , Vagner Love (2) ile öne geçti. Bajic’in beraberlik sayısından sonra maçta son sözü Fernandes söyledi.

    iki haftalık puan orucunu Konya'da bozdu... Turuncu-yeşilliler, Atiker deplasmanında Vagner Love (2) ve Fernandes ile 3 puana uzandı: 3-2. Büyük bir çekişmeye sahne olan gol düellosunda ev sahibi Konya, Bajic ile öne geçti. Alanyaspor, Vagner Love'un penaltısıyla ilk yarıyı 1-1 tamamladı. 55'te bir kez daha sahneye çıkan Love, takımını geçirdi: 1-2.

    BAJİC'İN GOLÜ YETMEDİ
    Bu gole 10 dakika sonra karşılık veren Bajic, Konyaspor adına skora denge getirdi: 2-2. Maçta ilk golü atmasına rağmen bir daha öne geçemeyen Konyaspor, galibiyte golü ararken, Fernandes'in frikiğiyle yıkıldı: 2-3. Ev sahibi ekipte sarı kartı olan Douglas, 90+4'te ikinci sarıyı görünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    VAGNER LOVE KRALLIKTA ZİRVE YAPTI
    Aytemiz Alanya'nın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, dün Konyaspor ağlarını 2 kez havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti. Beşiktaşlı Cenk Tosun'u geçen sambacı, krallık yarışında zirveye yükseldi.

    KOCAMAN: HAKEMLER KÖTÜ YÖNETİYOR
    Maçın hakemini eleştiren Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, "Çok üzgünüm, maç elimizdeydi. Dostlarım, hakemlerle ilgili yorum yapmamı bana yakıştıramıyorlar. Haklılar, ama bu sene 12-13 maçımız hakem hataları nedeniyle gitti. Hakemler kötü yönetiyorlar" diye sitem etti.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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