Büyük randevu

Bu maç nefesleri keser! İki dev Beşiktaş’la Fenerbahçe, kader derbisinde çarpışıyor.

Bu gece Vodafone Arena'da ligin gidişatına yön verecek dev bir mücadele var. Beşiktaş'la F.Bahçe sezonun son derbisinde karşılaşıyor. Kartal kazanırsa, şampiyonluk iddiası daha da pekişecek, Kanarya tamamen yarışın dışında kalacak. Galibiyet Fenerbahçe'ye de büyük fırsatlar sunacak; zirveyle fark 5 puana düşecek, yeniden şampiyonluk hesapları yapılacak. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti, ikinci Başakşehir'i de iyice şampiyonluk havasına sokacak, zira fark 1 puanda kalacak.



BİR İSTANBUL KLASİĞİ

Boğaz'ın Avrupa Yakası'nın devi Beşiktaş, Anadolu Yakası'nın efsanesi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Tarihi randevu Dolmabahçe'deki Vodafone Arena Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Medipol Başakşehir'in Antalya'yı yenmesi iki takım üzerindeki baskıyı da artırdı. Beşiktaş rakibinin nefesini ensesinde hissediyor. En azından Devler Ligi vizesi kovalayan Fenerbahçe de olası puan kaybı halinde bu hedefinden uzaklaşacak. İşte bu psikolojiyle oynanacak 'Bir İstanbul klasiği' olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde iki takım da varlarını yoklarını ortaya koyacaklar ve 3 puan için kıyasıya mücadele edecekler.



343. KEZ RAKİPLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe bugüne kadar 342 maça çıktılar. 93 yıllık müthiş rekabette Fenerbahçe 130 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kartal'ın zafer sayısı 123. Gol sayısında da sarı-lacivertli ekibin 469-429'luk üstünlüğü bulunuyor. İki dev ligde 121 kez karşı karşıya gelde. Kanarya bu maçlarda da ezeli rakibine 45-38 üstünlük sağladı. Goller ise neredeyse başa baş. F.Bahçe 133 gol atarken, Beşiktaş 131 golle cevap verdi.



6 MAÇIN 5'İNDE GOL ATAMADI

Kartal'ın Kanarya'ya karşı bir sıkıntısı da bu derbide kolay gol bulamaması. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadıkları son 6 maçın 5'inde rakip ağları sarsamadı. Bu süre içinde sadece geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 kazandıkları maçta rakiplerine gol atabildiler. Fenerbahçe ise son 10 randevuda sadece 1 kez gol atamadı.



BU SEZON 3. KEZ

Beşiktaş ile Fenerbahçe bu sezon birbirlerine rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçı 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Vodafone Arena'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise Kanarya, yıldızı Robin van Persie ile 1-0 kazanıp, Kartal'ı saf dışı bırakmıştı.



KARTAL KIZARIYOR!

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbileri bir hayli sert ve gergin geçiyor. Son 15 sezondaki 40 mücadelede 26 kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular bu büyük maçlarda 17 kez atılırken, sarı-lacivertliler ise 9 kez kenara gönderildi.



MAYISTA 45. MAÇ

İki ezeli rakip Mayıs ayı içinde 45. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 44 randevuda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 17-16 üstünlüğü bulunuyor. 11 maç da beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin 67 golüne karşılık, Kartal'ın 61 golü var.



GOLLERE YABANCI DAMGASI

Beşiktaş ile F.Bahçe derbilerindede goller genelde yabancı futbolculardan geldi. Son 28 randevuda kaydedilen 76 golden 59'unda yabancıların imzası var. Bobo 6 golle Beşiktaş'ın son 28 maçta en çok gol atan ismi. F.Bahçe'den Alex'in ise 10 golü var.



BEŞİKTAŞ ZORLANIYOR

Siyah-beyazlılar son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı derbilerde başarısız bir grafik çizdi. Kartal son 17 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrıldı. 9 maçı kaybederken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



AYDINUS 10.KEZ

Fırat Aydınus kariyerinde 10. kez Beşiktaş- F.Bahçe derbisi yönetecek. Önceki 9 maçta iki takım da 4'er kez kazandı. 1 maç berabere bitti.



255 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadeledede takımların toplam değeri 255 milyon euro. Yerli ve yabancı yıldızların sahne alacağı muhteşem randevuda transfermarkt sitesine göre en pahalı isim Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup. Ozzie'ye 12.5 milyon euro bedel biçilmiş durumad. Onu 12 milyon euro ile Hollandalı Jeremain Lens takip ediyor. Simon Kjaer ise 11.5 milyon euro ile üçüncü durumda.



EN PAHALI YERLİLER

Dev derbide en değerli yerliler sıralamasında ilk 2 basamakta Beşiktaşlılar oturuyor. 12.5 milyon euro ile Oğuzhan Özyakup başı çekiyor. Onu bu sezon harika bir futbol sergileyen ve golleri sıralayan Cenk Tosun 9 milyon euro'luk bedeliyle takip ediyor. 3. basamakta 8.5 milyon euro ile Fenerbahçe'nin 'Örümcek Adam' lakaplı tecrübeli ön liberosu Mehmet Topal yer alıyor.



DERBİNİN EN'LERİ



En farklı skorlar: Fenerbahçe- Beşiktaş: 7-0 (6 Aralık 1958), Beşiktaş-F.Bahçe: 7-1 (23 Mart 1941)

En golcüler: Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı' lakaplı futbolcusu Hakkı Yeten'in 32 golü var. F.Bahçeli Cemil Turan da 19 kez fileleri sarstı.

En erken gol: F.Bahçeli Elvir Bolic., 21. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın efsanesi 'Şifo' lakaplı Mehmet Özdilek 37. saniyede golünü attı.

Bir maçta en çok gol atan isim: F.Bahçeli Zeki Rıza Sporel 18 Haziran 1926'da takımının 4-1 kazandığı maçta tüm golleri kaydetti.

En çok görülen skor: 342 maçta 77 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı. F.Bahçe, 40, Beşiktaş ise 37 kez 1-0 kazandı.

En kötü seriler: Beşiktaş, F.Bahçe karşısında 17, F.Bahçe ise çeşitli dönemlerde 12 maç üst üste galip gelemedi.

En iyi seriler: Beşiktaş art arda 7, F.Bahçe ise arka arkaya 6 maç kazandı.