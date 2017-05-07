Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Neustaedter, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie



